Ученые обнаружили продлевающее жизнь вещество

СЕГОДНЯ 11:27 2018-06-27T11:28:11+03:00

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Американские ученые разработали фермент, который замедляет процесс старения. Специалисты Университета Маршалла выяснили, что вещество под названием натрий-калиевый аденозинтрифосфатаза способствует выработке активных форм кислорода в организме, и за счет этого продлевает молодость.

Такое заявление ученые сделали по результатам исследования. Специалисты провели эксперимент на лабораторных мышах. В течение года грызунов кормили пищей, насыщенной углеводами и жирами. Известно, что такая «диета», способствует ускорению процесса старения организма, поскольку в организме синтезируется большое количество кислородных радикалов, вызывающих окисление и гибель клеток.

При этом, часть мышей получали инъекции фермента. В результате, именно у этой группы процессы старения значительно замедлились, пишет ФАН.

Кроме того ученые провели аналогичные тесты на соединительной ткани человека и получили такие же результаты. Специалисты подчеркивают, что после клинических испытаний фермент может стать основой антивозрастной терапии.