Совфед одобрил поправки в федеральный бюджет России на 2018 год

СЕГОДНЯ 11:38 2018-06-27T11:38:20+03:00

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В среду, 27 июня, члены Совета Федерации одобрили поправки к закону о федеральном бюджете России на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Докладчиками по данному вопросу выступили глава Минфина Антон Силуанов и председатель Комитета верхней палаты парламента по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

Согласно документу об изменении параметров бюджета, в 2018 году около 162,8 млрд рублей будет перераспределено по приоритетным направлениям. Из них 5 млрд направят на докапитализацию Россельхозбанка, такую же сумму используют в качестве взноса в капитал Промсвязьбанка для обеспечения кредитования исполнителей гособоронзаказа. Еще 63,4 млрд рублей пойдут на поддержку отечественных автомобилестроительных компаний.

Кроме того, поправки позволят увеличить рост доходов бюджета на 1,82 трлн рублей, в основном за счет нефтегазовой сферы, но и расходы также вырастут на 61,9 млрд рублей - до 16,6 трлн рублей.

Показатели на плановый период 2019 и 2020 годов не изменятся, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Госдума приняла поправки к закону о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов 21 июня.