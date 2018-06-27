ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Рублев"

СЕГОДНЯ 12:00 2018-06-27T12:00:26+03:00

До признания организации банкротом в ее руководстве будет находиться временная администрация

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Центральный банк России отозвал лицензию у московского банка "Рублев". Об этом говорится в приказе, опубликованном на сайте регулятора в среду, 27 июня.

Помимо отзыва лицензии на проведение банковских операций, кредитную организацию также лишили права на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

"Бизнес-модель АО КБ „Рублев“ была ориентирована на привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества. Формирование по требованию надзорного органа резервов, адекватных принятым рискам привело к полной утрате собственных средств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в банке уже назначена временная администрация, которая будет выполнять свою работу до вынесения решения суда о признании организации банкротом и об открытии конкурсного производства или до назначения ликвидатора.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что несколько недель назад ЦБ отозвал лицензии и у "Сибирского дома страхования". Причиной стал добровольный отказ.