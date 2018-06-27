2018-06-27T12:34:01+03:00
В мире

Путин встретится с советником Трампа по нацбезопасности Болтоном

Встречу политиков подтвердили в Кремле
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Путин встретится с Болтоном в Кремле 27 июняПутин встретится с Болтоном в Кремле 27 июняФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российский президент Владимир Путин встретится 27 июня с помощником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном. Как рассказал журналистам на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, данное мероприятие стоит в повестке дня Кремля.

"Президент примет Болтона в Кремле, такая беседа сегодня состоится", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России добавил, что российский лидер намерен обсудить с Болтоном "печальное состояние" российско-американских отношений, а также ряд международных проблем. В частности — Сирию, Украину и вопрос корейского разоружения.

"Пока что наши страны не могут похвастаться интенсивностью двусторонних контактов, тем более на высоком уровне, поэтому, конечно, такие контакты используются для обмена мнениями по главным международным проблемам - их набор достаточно понятен и очевиден", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Напомним, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон 27 июня приедет с рабочей поездкой в Москву. Американский политик проведет переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Стороны обсудят "потенциальную встречу" между президентом России Владимиром Путины и главой Белого дома Дональдом Трампом.

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