2018-06-27T12:39:44+03:00
Умные вещи

"Вконтакте" запускает тестирование платежной системы VK Pay

С помощью данной платформы пользователи соцсети смогут оплачивать покупки как в спецразделе, так и на сайтах партнеров
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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ВКонтакте начинает тестирование платформы социальной коммерции VK PayВКонтакте начинает тестирование платформы социальной коммерции VK PayФото: ВКонтакте
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Социальная сеть "Вконтакте" приступила к тестированию собственной платежной системы под названием VK Pay, которая позволяет оплачивать покупки и услуги прямо на сайте.

Подключение платформы станет доступно администраторам сообществ уже со среды, 27 июня. Покупателям достаточно будет зайти в специальный раздел и провести моментальную оплату, как в любом другом магазине. Также система функционирует на отдельных партнерских сайтах.

Примечательно, что никаких комиссий за ввод, вывод и перевод средств не будет. Все эти расходы взял на себя партнер "Вконтакте" Газпромбанк.

Кроме того, уже сейчас начинает свою работу программа поддержки для владельцев бизнеса, которые будут активно использовать VK Pay. За свои операции такие предприниматели будут получать сертификаты на рекламное продвижение.

"Платформа социальной коммерции — только первый этап запуска платёжной платформы VK Pay", - приводятся слова управляющего директора "Вконтакте" Андрея Рогозова в сообщении, опубликованном на странице команды ВК в соцсети.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что 13 июня "ВКонтакте" запустила также новостную ленту с записями, посвященными Чемпионату мира по футболу 2018 года.

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