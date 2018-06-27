"Это ротационный процесс": Песков объяснил отставку Холманских с поста полпреда
Отставка Игоря Холманских с поста полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе была необходима в рамках проведения кадровой ротации. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, освобождение Холманских от выполнения должностных обязанностей никак не связанно с какими-либо нареканиями к его работе.
"Нет, это ротационный процесс", - цитирует ТАСС Пескова.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что во вторник, 26 июня, президент России Владимир Путин подписал указ о снятии Игоря Холманских с поста полпреда УФО. В тот же день на освободившееся место был назначен бывший губернатор Калининградской области Николай Цуканов.
С 25 декабря 2017 года он являлся также помощником Владимира Владимировича.