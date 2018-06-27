2018-06-27T12:55:03+03:00
Политика

"Это ротационный процесс": Песков объяснил отставку Холманских с поста полпреда

Ранее на должность представителя президента в УФО был назначен экс-глава Калининградской области Николай Цуканов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Игорь ХолманскихИгорь ХолманскихФото: Алексей БУЛАТОВ
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Отставка Игоря Холманских с поста полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе была необходима в рамках проведения кадровой ротации. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, освобождение Холманских от выполнения должностных обязанностей никак не связанно с какими-либо нареканиями к его работе.

"Нет, это ротационный процесс", - цитирует ТАСС Пескова.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что во вторник, 26 июня, президент России Владимир Путин подписал указ о снятии Игоря Холманских с поста полпреда УФО. В тот же день на освободившееся место был назначен бывший губернатор Калининградской области Николай Цуканов.

С 25 декабря 2017 года он являлся также помощником Владимира Владимировича.

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