Песков прокомментировал сообщения о возможной встрече Путина и Трампа в Хельсинки

СЕГОДНЯ 13:07 2018-06-27T13:07:54+03:00

Накануне в СМИ появилась информация, что Путин и Трамп могут встретится в столице Финляндии Фото: REUTERS

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В Кремле прокомментировали появившуюся накануне в СМИ информацию, что столица Финляндии Хельсинки может стать местом американо-российского саммита с участием президентов США и России Владимира Путина и Дональда Трампа.

Как рассказал на утреннем брифинге для журналистов 27 июня пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, в Кремле пока этого не могут подтвердить.

"Нет, я пока не могу предоставить информацию о месте и времени встречи лидеров. Я уже говорил, что пока мы не готовы что-либо сообщить о возможном саммите. Как только мы будем готовы, мы предоставим вам информацию о дате и месте проведения", - уточнил Песков.

Накануне западные СМИ сообщили со ссылкой на высокопоставленного представителя Вашингтона, что возможным местом встречи Путина и Трампа рассматривается столица Финляндии.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 27 июня президент России Владимир Путин проведет встречу с помощником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном. На которой, помимо различной актуальной мировой проблематики, будет затронут вопрос возможной встречи лидера российского государства и главы Белого дома Дональда Трампа.