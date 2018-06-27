В Германии автобус с пожилыми туристами врезался в мусоровоз: 30 пострадавших

СЕГОДНЯ 13:29 2018-06-27T13:29:28+03:00

Одна женщина погибла и более 30 человек пострадали в результате аварии, в которую попал автобус с туристами в Германии Фото: Twitter.com

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Одна женщина погибла и более 30 человек пострадали в результате аварии, в которую попал автобус с туристами в Германии. Трагическое происшествие произошло на юго-западе страны неподалеку от немецкого города Карлсруэ.

По сообщениям местных СМИ, автобус осуществлял туристический трансфер из Баварии. Его пассажирами являлись преимущественно пожилые люди. Следуя по автобану, в какой-то момент водитель не справился с управлением и врезался в идущий спереди мусоровоз.

В настоящее время на месте аварии работают экстренные службы. Все пострадавшие спешно доставлены в клиники. При этом состояние двух раненых оценивается как тяжелое.

Правоохранители устанавливают все причины, которые привели в трагедии. Опрашиваются свидетели, изучаются кадры видеокамер и видеорегистратора в кабине водителя. Сам же водитель в результате ЧП не пострадал.