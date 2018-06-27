Депутат Рады обвинил США в разжигании конфликта на востоке Украины

СЕГОДНЯ 13:27 2018-06-27T13:27:47+03:00

По мнению Евгений Мураева, Вашингтон просто использует Киев для ослабления ЕС и России

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Соединенные Штаты лишь способствуют разжиганию вооруженного конфликта в Донбассе, используя Украину для достижения своих целей. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Евгений Мураев.

По его словам, Вашингтон будет делать все возможное для сохранения напряженности на востоке Украины, поскольку ему это выгодно. То же самое можно сказать и об установленных киевскими властями санкциях. Американцам необходимо их воздействие для оказания давления на Евросоюз и Россию, уверен Мураев.

"Это два геополитических противника США, поэтому через внешнее управление они всеми возможными способами разжигают военный конфликт на территории нашей страны", — сказал политик в эфире телеканала NewsOne.

Депутат подчеркнул, что Украина должна отменить все ограничительные меры, перейти к налаживанию отношений с соседними странами и восстановлению экономики. Однако, по его мнению, при нынешней власти незалежной это невозможно, поскольку она во всем угождает американцам, тем самым "изменяя родине".

Так, например, сайт kp.ru писал о том, что в начале мая этого года Киев решил вслед за Вашингтон ввести санкции в отношении нашей страны.