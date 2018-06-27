2018-06-27T13:52:00+03:00
Общество

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых этапирован в Рязань

Супруга бывшего главы региона рассказала, что планирует посетить его в ближайшие несколько дней
Екатерина БЕЛОКОНОВАВалерия ЛЫСЕНКО
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Экс-губернатор Кировской области Никита БелыхЭкс-губернатор Кировской области Никита БелыхФото: Михаил ФРОЛОВ
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Осужденного за коррупцию бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых этапировали в Рязань. Об этом сообщила его супруга Екатерина со ссылкой на официальный источник.

"Мы с адвокатами в ближайшее время выдвигаемся в Рязань, это примерно 3 часа езды от Москвы. В первую очередь адвокаты, чтобы попасть к Никите Юрьевичу и узнать, как он перенес этап, как он себя чувствует", - рассказала женщина в эфире Радио "Комсомольская правда".

Она подчеркнула, что очень рада удовлетворению ходатайства о размещении Белых в колонии, расположенной в пределах Центрального федерального округа.

"На текущий момент наша задача заключается в том, чтобы, во-первых, как можно быстрее добиться свидания либо посещения адвоката, нужно узнать, как он себя чувствует, как он доехал, а во-вторых, понять, какие там условия, какое там медицинское обеспечение в первую очередь", - добавила Екатерина.

По ее словам, перед поездкой адвокаты должны будут подготовить ряд документов, поэтому визит, вероятнее всего, состоится в течение ближайших двух-трех дней.

Напомним, что 1 февраля 2018 года Никита Белых был признан виновным в получении взятки в 400 тысяч евро и приговорен к 8 годам колонии строгого режима, а также штрафу в 48,2 млн рублей, передает сайт kp.ru.

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