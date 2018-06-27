2018-06-27T14:07:13+03:00
Наука

Ученые рассказали, может ли загар быть безопасным

Пребывание на солнце негативно сказывается на здоровье
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Ученые доказали вред частого пребывания на солнцеУченые доказали вред частого пребывания на солнцеФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Безопасного загара не существует. С таким заявлением выступили ученые, опровергнув теорию о пользе ультрафиолетового излучения. По словам экспертов, ультрафиолет провоцирует развитие целого ряда заболеваний.

Отмечается, что люди со смуглой кожей лучше защищены от опасного излучения, однако и полностью воздействие солнечного света не нейтрализуется. Именно поэтому загорать не рекомендуется людям с любым типом кожи. Под вредным влиянием солнца меланоциты превращаются в злокачественные клетки, в результате чего образуются раковые опухоли. Кроме того ультрафиолет оказывает негативное воздействие на ДНК человека, пишет сайт телеканала «Звезда».

Кроме того, ученые отмечают, что частое прибывание на солнце сильнее старит кожу. Косметологи отмечают, что регулярные солнечные ванны могут даже вызывать катаракту.

При этом ученые не отрицают, что в умеренных дозах ультрафиолет полезен. Если совсем не бывать на солнце, можно заработать нехватку витамина D, пишет сайт argumenti.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Жириновский призвал отказаться от установки в России памятников с изображением сигарет
Кабмин снял с рассмотрения вопрос о продаже лекарств в магазинах
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых этапирован в Рязань
Силуанов назвал нецелесообразной индексацию пенсий работающих пенсионеров
В Германии автобус с пожилыми туристами врезался в мусоровоз: 30 пострадавших
Депутат Рады обвинил США в разжигании конфликта на востоке Украины
Борис Грызлов обратился к молодежи с поздравлением
Появилось видео смертельного ДТП с участием топ-менеджера "Синергии"
Песков прокомментировал сообщения о возможной встрече Путина и Трампа в Хельсинки
"Это ротационный процесс": Песков объяснил отставку Холманских с поста полпреда
"Вконтакте" запускает тестирование платежной системы VK Pay
Путин встретится с советником Трампа по нацбезопасности Болтоном
Инвесторы хотят сместить Цукерберга с поста председателя Facebook
Итальянский премьер Конте выступил против автоматического продления антироссийских санкций
ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Рублев"
Ученые выяснили, какая посуда может вызвать рак
Игорь Смольников вошел в символическую сборную худших игроков ЧМ-2018
Совфед одобрил поправки в федеральный бюджет России на 2018 год
Эксперты назвали самые опасные для женщин страны
Ученые обнаружили продлевающее жизнь вещество
Новак ответит на вопросы сенаторов о ценах на топливо в России
Патрушев передал президенту Анголы предложение Путина посетить Россию