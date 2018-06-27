Ученые рассказали, может ли загар быть безопасным

СЕГОДНЯ 14:06 2018-06-27T14:07:13+03:00

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Безопасного загара не существует. С таким заявлением выступили ученые, опровергнув теорию о пользе ультрафиолетового излучения. По словам экспертов, ультрафиолет провоцирует развитие целого ряда заболеваний.

Отмечается, что люди со смуглой кожей лучше защищены от опасного излучения, однако и полностью воздействие солнечного света не нейтрализуется. Именно поэтому загорать не рекомендуется людям с любым типом кожи. Под вредным влиянием солнца меланоциты превращаются в злокачественные клетки, в результате чего образуются раковые опухоли. Кроме того ультрафиолет оказывает негативное воздействие на ДНК человека, пишет сайт телеканала «Звезда».

Кроме того, ученые отмечают, что частое прибывание на солнце сильнее старит кожу. Косметологи отмечают, что регулярные солнечные ванны могут даже вызывать катаракту.

При этом ученые не отрицают, что в умеренных дозах ультрафиолет полезен. Если совсем не бывать на солнце, можно заработать нехватку витамина D, пишет сайт argumenti.ru.