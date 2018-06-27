Умер профессор МГУ Владимир Успенский, математик, лингвист и публицист

СЕГОДНЯ 14:31 2018-06-27T14:31:42+03:00

Ему было 87 лет

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Владимир Успенский, математик, лингвист и публицист, умер в Москве на 88-ом году жизни. Обстоятельства произошедшего выясняются, о дате и месте проведения похорон пока что также неизвестно.

Успенский был одним из основателей Отделения теоретической прикладной лингвистики филологического факультета МГУ имени Ломоносова, в котором преподавал, а также заведовал кафедрой математической логики и теории алгоритмов механико-математического факультета МГУ.

Как сообщает агентство городских новостей "Москва", в последние годы Владимир Успенский много болел.

Профессор является доктором физико-математических наук и автором более 100 научных работ. В 2010 году Успенский получил главный приз премии «Просветитель» в области естественных и точных наук за написание книги «Апология математики», в которой обращается в основном к людям, не разбирающимся в точной науке. Он называет математику частью духовной культуры, размышляет о ее философии, рассказывает об опыте применения математики к филологии. Кроме того, он часто обращал внимание на то, что математика близка к гуманитарному знанию. Отдельная книга эссе «Математическое и гуманитарное: преодоление барьера» подтверждают его собственные рассуждения.

Владимир Успенский также был инициатором реформы лингвистического образования в России.