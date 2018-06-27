Путин собирается посмотреть матч Россия - Испания
Российский президент Владимир Путин намерен посмотреть матч 1/8 финала Чемпионата мира по футболу-2018 между сборными России и Испании, который пройдет 1 июля на стадионе «Лужники» в Москве.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы российского государства.
- Я точно буду смотреть, буду болеть. Но приду ли на стадион или нет, пока еще не знаю, - заявил глава государства.
В то же время, будет ли президент страны присутствовать на стадионе или понаблюдает за игрой российской футбольной дружины на телеэкране, новостное агентство не уточняет.
Напомним, сборная России по итогам групповой части ЧМ-2018 заняла второе место в своей группе А и вышла в плей-офф турнира. 1 июля наши футболисты померятся силами с признанными грандами футбола, сборной Испании. Матч пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.
Чемпионат мира по футболу-2018 проходит в России с 14 июня в11 городах на 12 стадионах. Лучшая команда планеты определится по итогам 64 матчей. Финал состоится 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве.