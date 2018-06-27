2018-06-27T14:29:42+03:00
Экономика

Медведев предложил продлить ответные санкции в отношении стран Запада

Премьер-министр РФ также напомнил, что, вступая в ВТО, Россия взяла на себя обязательства, которые продолжает выполнять
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments14
Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев предложил продлить контрсанкции на фоне продления ограничительных мер в отношении России со стороны Евросоюза.

"С учетом ранее принятых решений в Евросоюзе, в некоторых других странах нам нужно будет рассмотреть вопрос о продлении этих (ответных) мер на следующий период. В данном случае, имею в виду 2019 год", - сказал Медведев на совещании по вопросам международной торговли в среду, 27 июня.

Он напомнил, что Россия продолжает выполнять обязательства, которые она взяла на себя при вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО).

"Вполне естественно, что мы рассчитываем, что и наши партнеры будут последовательно выполнять свои обязательства, соблюдать принятые в ВТО правила. К сожалению, мы видим иногда прямо противоположную ситуацию", - отметил премьер-министр.

По его словам, Москва столкнулась с этим вопросом, когда в нарушение правил свободной торговли против российского бизнеса были введены жесткие экономические санкции.

Как сообщал сайт kp.ru, 4 июня был подписан закон о контрсанкциях, согласно которому президент РФ сможет накладывать запрет или приостанавливать международное сотрудничество с недружественными странами или организациями, которые находятся под юрисдикцией недружественных иностранных государств.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Европе наблюдаются сбои в работе мессенджера Telegram
На Порошенко подала в суд антикоррупционная организация
Словакия поставила вопрос о целесообразности антироссийских санкций
РЖД разрешит животным путешествовать без сопровождения хозяев
"Не вопрос Кремля": Песков прокомментировал новые подробности в деле Сенцова
Полиция задержала двух хакеров, похитивших 700 тысяч аккаунтов в интернет-магазинах
Напавший на журналистку "Эха Москвы" отправится на лечение в Израиль
Пушков ответил на заявление генсека Совета Европы о «последнем сроке» по уплате взноса
Москалькова рассказала, какое условие выдвинула Украина для посещения Вышинского
Владимир Путин прислал приветственную телеграмму участникам форума «Территория смыслов на Клязьме»
В Тюменской области молочные реки становятся полнее
Умер профессор МГУ Владимир Успенский, математик, лингвист и публицист
Во Франции мясники просят правительство защитить их от террора веганов
Путин собирается посмотреть матч Россия - Испания
Жириновский призвал отказаться от установки в России памятников с изображением сигарет
Кабмин снял с рассмотрения вопрос о продаже лекарств в магазинах
Ученые рассказали, может ли загар быть безопасным