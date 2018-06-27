Медведев предложил продлить ответные санкции в отношении стран Запада

СЕГОДНЯ 14:29 2018-06-27T14:29:42+03:00

Премьер-министр РФ также напомнил, что, вступая в ВТО, Россия взяла на себя обязательства, которые продолжает выполнять

Изменить размер текста: A A

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев предложил продлить контрсанкции на фоне продления ограничительных мер в отношении России со стороны Евросоюза.

"С учетом ранее принятых решений в Евросоюзе, в некоторых других странах нам нужно будет рассмотреть вопрос о продлении этих (ответных) мер на следующий период. В данном случае, имею в виду 2019 год", - сказал Медведев на совещании по вопросам международной торговли в среду, 27 июня.

Он напомнил, что Россия продолжает выполнять обязательства, которые она взяла на себя при вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО).

"Вполне естественно, что мы рассчитываем, что и наши партнеры будут последовательно выполнять свои обязательства, соблюдать принятые в ВТО правила. К сожалению, мы видим иногда прямо противоположную ситуацию", - отметил премьер-министр.

По его словам, Москва столкнулась с этим вопросом, когда в нарушение правил свободной торговли против российского бизнеса были введены жесткие экономические санкции.

Как сообщал сайт kp.ru, 4 июня был подписан закон о контрсанкциях, согласно которому президент РФ сможет накладывать запрет или приостанавливать международное сотрудничество с недружественными странами или организациями, которые находятся под юрисдикцией недружественных иностранных государств.