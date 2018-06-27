2018-06-27T14:33:05+03:00
Экономика

В Тюменской области молочные реки становятся полнее

В регионе надаивают тысячу тонн молока в день
Антон БАЛУЕВ
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Тюменская область – в 30-ке лидеров по производству молока: в прошлом году его объем составил 298,6 тысяч тонн. При этом здесь достигнут один из лучших в стране прирост продуктивности — 7,2%.

Поздравляя животноводов, временно исполняющий обязанности губернатора Александр Моор отметил, что такого успеха удалось добиться благодаря научным и производственным подходам, высокотехнологичным разработкам и, конечно, профессионализму специалистов.

Локомотивами роста стали предприятия, на которых благодаря современным технологиям автоматизированы основные производственные процессы. Это хозяйства Голышмановского, Тюменского, Ярковского, Сладковского районов и Заводоуковского городского округа.

А выдержать конкуренцию с другими регионами и зарубежными производителями Тюменской области традиционно помогает качество молока. Тенденция роста объемов его производства сохраняется.

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