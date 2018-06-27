2018-06-27T15:06:26+03:00
Происшествия

Напавший на журналистку "Эха Москвы" отправится на лечение в Израиль

Борис Гриц был признан психически нездоровым человеком, нуждающимся в высококвалифицированной помощи
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Борис Гриц. Фото: Михаил Почуев ТАССБорис Гриц. Фото: Михаил Почуев ТАСС
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Гражданин России и Израиля Борис Гриц, который в конце прошлого года совершил вооруженное нападение на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, пройдет принудительное лечение в еврейском государстве. Передача 49-летнего мужчины сотрудникам клиники будет согласована в ближайшее время.

Такое заявление сделал его адвокат Игорь Зубер. Он подчеркнул, что к настоящему моменту Гриц уже переведен из московского следственного изолятора "Бутырка" в некое медицинское учреждение, передает "Интерфакс".

Напомним, что 23 октября прошлого года мужчина незаконно проник в редакцию радио "Эхо Москвы" и ранил ножом в шею ведущую Татьяну Фельгенгауэр ножом в шею. Позже нападавший заявил, что якобы лично знал журналистку и испытывал к ней неприязнь. Сама женщина после опровергла свое знакомство с Грицем.

Между тем, проведенные в рамках следствия экспертизы показали, что подсудимый страдает шизофренией, поэтому в момент инцидента он просто не мог осознавать общественную опасность своих действий.

Сайт kp.ru писал о том, что 11 мая Пресненский суд Москвы направил Бориса Грица, на принудительное лечение для получения высококвалифицированной психиатрической помощи.

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