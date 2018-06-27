Полиция задержала двух хакеров, похитивших 700 тысяч аккаунтов в интернет-магазинах

СЕГОДНЯ 15:08 2018-06-27T15:09:13+03:00

По словам задержанных, они заработали на этом по меньшей мере 500 тысяч рублей

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Управление "К" МВД России при поддержке компании Group-IB задержало двух хакеров, похитивших около 700 тысяч аккаунтов участников программ лояльности интернет-магазинов, платежных систем и букмекерских контор.

По словам задержанных, они заработали на махинациях как минимум 500 тысяч рублей, однако сумма ущерба еще не установлена официально. Из всех похищенных аккаунтов хакеры выставили на продажу около двух тысяч по цене от 5 долларов за аккаунт.

"В целом от рук мошенников пострадали десятки компаний, среди них - "Юлмарт", "Биглион", "Купикупон", PayPal, "Групон" и многие другие", - говорится в сообщении Group-IB.

Отмечается, что лидером хакеров был житель Рязанской области 1998 года рождения, а техподдержку обеспечивал житель Астраханской области 1997 года рождения.

Задержание киберпреступников было произведено в мае, во время обыска сотрудники МВД также изъяли доказательства их противоправной деятельности и наркотические вещества.

"Задержанным были предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 272 УК РФ ("Несанкционированный доступ") и 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков")", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что сейчас следствие продолжается, подозреваемые дают признательные показания, передает ТАСС.