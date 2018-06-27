2018-06-27T15:29:45+03:00
Политика

"Не вопрос Кремля": Песков прокомментировал новые подробности в деле Сенцова

Ранее некий участник АТО публично заявил, что якобы именно он снабдил взрывчаткой украинского режиссера
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Режиссер Олег Сенцов. Фото: Валерий Матыцин ТАССРежиссер Олег Сенцов. Фото: Валерий Матыцин ТАСС
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог сказать повлияют ли как-то новые обстоятельства в деле осужденного за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова на решение о его возможном помиловании, но подчеркнул, что этот вопрос не входит в компетенцию Кремля.

"Есть определенная процедура помилования, Сенцов осужден по достаточно тяжкой статье, его вина признана судом, а эти нюансы - это не вопрос Кремля", - цитирует ТАСС представителя администрации главы государства.

Напомним, накануне на сцене проходящей в Киеве международной конференции ОБСЕ выступил некий мужчина в камуфляже, который признался, что это якобы именно он поставлял Сенцову взрывчатку.

Уже позже выяснилось, что это Сергей Стериков, имеющий псевдоним Иван Сирко. Он был участником карательной операции на Донбассе (так называемой АТО), а сейчас позициорует себя как волонтер.

Что касается самого Сенцова, то еще в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил его к 20 годам лишения свободы за подготовку теракта в Крыму. Сейчас режиссер содержится в колонии города Лабытнанги на Ямале и не собирается просить о помиловании, передает сайт kp.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Европе наблюдаются сбои в работе мессенджера Telegram
На Порошенко подала в суд антикоррупционная организация
Словакия поставила вопрос о целесообразности антироссийских санкций
РЖД разрешит животным путешествовать без сопровождения хозяев
Полиция задержала двух хакеров, похитивших 700 тысяч аккаунтов в интернет-магазинах
Напавший на журналистку "Эха Москвы" отправится на лечение в Израиль
Пушков ответил на заявление генсека Совета Европы о «последнем сроке» по уплате взноса
Москалькова рассказала, какое условие выдвинула Украина для посещения Вышинского
Владимир Путин прислал приветственную телеграмму участникам форума «Территория смыслов на Клязьме»
В Тюменской области молочные реки становятся полнее
Умер профессор МГУ Владимир Успенский, математик, лингвист и публицист
Медведев предложил продлить ответные санкции в отношении стран Запада
Во Франции мясники просят правительство защитить их от террора веганов
Путин собирается посмотреть матч Россия - Испания
Жириновский призвал отказаться от установки в России памятников с изображением сигарет
Кабмин снял с рассмотрения вопрос о продаже лекарств в магазинах
Ученые рассказали, может ли загар быть безопасным