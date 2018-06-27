"Не вопрос Кремля": Песков прокомментировал новые подробности в деле Сенцова

СЕГОДНЯ 15:29 2018-06-27T15:29:45+03:00

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог сказать повлияют ли как-то новые обстоятельства в деле осужденного за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова на решение о его возможном помиловании, но подчеркнул, что этот вопрос не входит в компетенцию Кремля.

"Есть определенная процедура помилования, Сенцов осужден по достаточно тяжкой статье, его вина признана судом, а эти нюансы - это не вопрос Кремля", - цитирует ТАСС представителя администрации главы государства.

Напомним, накануне на сцене проходящей в Киеве международной конференции ОБСЕ выступил некий мужчина в камуфляже, который признался, что это якобы именно он поставлял Сенцову взрывчатку.

Уже позже выяснилось, что это Сергей Стериков, имеющий псевдоним Иван Сирко. Он был участником карательной операции на Донбассе (так называемой АТО), а сейчас позициорует себя как волонтер.

Что касается самого Сенцова, то еще в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил его к 20 годам лишения свободы за подготовку теракта в Крыму. Сейчас режиссер содержится в колонии города Лабытнанги на Ямале и не собирается просить о помиловании, передает сайт kp.ru.