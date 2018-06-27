2018-06-27T15:55:02+03:00
Туризм

РЖД разрешит животным путешествовать без сопровождения хозяев

Услуга заработает с 16 июля
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Отправить своих любимцев в самостоятельное путешествие станет возможным с 16 июляОтправить своих любимцев в самостоятельное путешествие станет возможным с 16 июляФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Федеральная пассажирская компания запустит услугу по перевозке домашних животных без сопровождения владельцев. Новый сервис распространяется на кошек, собак и почти любых других домашних животных, кроме тех, чья перевозка может угрожать здоровью пассажиров и работников перевозчика.

Отправлять своих питомцев следует в клетках (контейнерах), в которых они будут находиться на протяжении всей поездки. Вместе с питомцем возможно будет отправить сопроводительные документы: ветеринарный паспорт, родословную и метрику, а также, предметы первой животной необходимости - одну игрушку, миску и поилку.

Отправить своих любимцев в самостоятельное путешествие станет возможным с 16 июля.

Стоимость новой услуги будет зависить от дальности поездки и составит от 730 рублей - сообщается на сайте ФПК. Оформить перевозку станет возможным в специализированных багажных кассах. Один отправитель сможет оформить не более 3-х мест.

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