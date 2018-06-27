2018-06-27T15:55:19+03:00
В мире

На Порошенко подала в суд антикоррупционная организация

Transparency International увидела в назначении Павла Жебривского на новую должность противоречие закону
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Президент Украины Петр Порошенко.Президент Украины Петр Порошенко.Фото: EAST NEWS
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Украинское отделение Transparency International, активисты «Центра противодействия коррупции» и «Автомайдан» подали иск на президента Украины Петра Порошенко в кассационный административный суд в составе Верховного суда. Организации протестуют против назначения экс-главы военно-гражданской администрации Донецкой области Павла Жебривского в состав комиссии по оценке деятельности Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). По их мнению, новая кандидатура не подходит из-за отсутствия опыта работы в правоохранительных или судебных органах за границей или в международных организациях. Не соответствие критериям противоречит закону «О национальном антикоррупционном бюро».

Кроме того, как сообщает ТАСС, по словам Ярослава Юрчишина, исполнительного директора украинского отделения Transparency International, Порошенко пренебрег еще одними требованиями и не назначил в комиссию «авторитетного международного специалиста» с опытом проведения аудита правоохранительных органов.

Напоминаем, что ранее сайт kp.ru писал о назначении украинским лидером Петром Порошенко Павла Жебривского на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины.

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