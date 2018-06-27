В парламенте Италии представили резолюцию, требующую пересмотра антироссийских санкций
В парламенте Италии поставили ребром вопрос отмены Брюсселем антироссийских санкций, которые, как считают законодатели, наносят ощутимы вред экономике страны. 27 июня депутаты ведущих партий "Движение "5 звезд" и "Лига", составляющие правящее большинство, представили Палате депутатов (нижней палате парламента) резолюцию с требованием ограничить санкции в отношении РФ.
В нем итальянские политики четко изложили, что Рим должен отказаться идти в форватере санкционной политики официального Брюсселя и выработать свою линию в данном вопросе.
«Необходимо расширить пространство для сотрудничества и диалога с Российской Федерацией, например, путем пересмотра позиции по санкциям". А также укреплять сотрудничество в борьбе с общими угрозами, такими как терроризм и пропаганда экстремизма", - приводит выдержки из резолюции итальянский депутатов агентство ANSA.
Ранее премьер-министр Италии также раскритиковал антироссийские санкции и призвал страны Евросоюза больше их не продлевать.
Санкции Евросоюза в отношении России бессмысленными и контрпродуктивными 27 июня назвал и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини. Он заявил, что Братислава намерена на саммите стран-членов ЕС 28 июня ходатайствовать об отказа от их автоматического продления.