2018-06-27T16:06:58+03:00
В мире

В парламенте Италии представили резолюцию, требующую пересмотра антироссийских санкций

Депутаты сразу нескольких ведущих партий "Движение "5 звезд" и "Лига" потребовали от правительства не поддерживать продление ограничительных мер ЕС против России
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Одна за другой страны ЕС выступают за отмену антироссийских санкцийОдна за другой страны ЕС выступают за отмену антироссийских санкцийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В парламенте Италии поставили ребром вопрос отмены Брюсселем антироссийских санкций, которые, как считают законодатели, наносят ощутимы вред экономике страны. 27 июня депутаты ведущих партий "Движение "5 звезд" и "Лига", составляющие правящее большинство, представили Палате депутатов (нижней палате парламента) резолюцию с требованием ограничить санкции в отношении РФ.

В нем итальянские политики четко изложили, что Рим должен отказаться идти в форватере санкционной политики официального Брюсселя и выработать свою линию в данном вопросе.

«Необходимо расширить пространство для сотрудничества и диалога с Российской Федерацией, например, путем пересмотра позиции по санкциям". А также укреплять сотрудничество в борьбе с общими угрозами, такими как терроризм и пропаганда экстремизма", - приводит выдержки из резолюции итальянский депутатов агентство ANSA.

Ранее премьер-министр Италии также раскритиковал антироссийские санкции и призвал страны Евросоюза больше их не продлевать.

Санкции Евросоюза в отношении России бессмысленными и контрпродуктивными 27 июня назвал и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини. Он заявил, что Братислава намерена на саммите стран-членов ЕС 28 июня ходатайствовать об отказа от их автоматического продления.

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