2018-06-27T16:08:08+03:00
Политика

Путин встретился с советником Трампа Джоном Болтоном

Ранее американский политик также побеседовал с главой МИД РФ Сергеем Лавровым
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир Путин и советник главы США Джон БолтонПрезидент РФ Владимир Путин и советник главы США Джон БолтонФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин встретился с Джоном Болтоном - советником своего американского коллеги Дональда Трампа. Прием состоялся в среду, 27 июня, в Кремле.

"Владимир Путин принял в Кремле советника Президента Соединённых Штатов Америки по национальной безопасности Джона Болтона", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Уточняется, что до этого американский политик успел также провести переговоры с первым заместителем секретаря Совета безопасности Юрием Аверьяновым и побеседовать с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Последнее мероприятие проходило за закрытыми дверями и длилось около двух часов.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что российский глава планировал обсудить с Болтоном "печальное состояние" отношений между нашими странами, а также ряд других международных проблем. Речь идет, в частности, о Сирии, Украине и денуклеаризации Корейского полуострова.

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