«Подъемные» в полмиллиона рублей получат молодые врачи в Вологодской области

СЕГОДНЯ 16:08 2018-06-27T16:08:32+03:00

По инициативе Губернатора Олега Кувшинникова в регионе разработана Программа региональной системы здравоохранения до 2022 года

Изменить размер текста: A A

Программа позволит выйти на кардинально новый уровень оказания помощи в первую очередь в сельских медицинских учреждениях.

Для привлечения в регион молодых специалистов с 1 октября 2018 года будет единовременно выплачиваться 500 тысяч рублей врачам в возрасте до 35 лет, впервые поступившим на работу в государственные учреждения здравоохранения в сельских населенных пунктах, поселках и городах с населением до 50 тысяч человек.

«Кроме того, предлагаю в течение трех лет участковым врачам-терапевтам и врачам-педиатрам, трудоустроившимся в государственные учреждения здравоохранения области, ежемесячно выплачивать по 10 тысяч рублей. Эти меры позволят закрыть кадровую проблему доступности первичной медико-санитарной помощи», - подчеркнул глава региона.

Также в Вологодской области рассматривается возможность компенсации из муниципальных бюджетов части расходов по найму жилья молодым специалистам сферы здравоохранения.