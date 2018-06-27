2018-06-27T16:36:54+03:00
В мире

Путин на встрече с Болтоном выразил надежду на улучшение отношений России и США

Глава государства констатировал, что отношения между двумя сверхдержавами «находятся в своей не самой лучшей форме»
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Президент России Владимир Путин принял в Кремле советника Дональда Трампа по нацбезопасности Джона БолтонаПрезидент России Владимир Путин принял в Кремле советника Дональда Трампа по нацбезопасности Джона БолтонаФото: REUTERS
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Отношения России и США переживают печальные времена и «находятся в своей не самой лучшей форме». Данный факт констатировал российский президент Владимир Путин на встрече 27 июня с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.

«В начале беседы с сожалением вынужден отметить, что российско-американские отношения находятся не в самой лучшей форме. И я уже об этом неоднократно публично говорил, хотел бы повторить на встрече с вами, что это в значительной степени результат острой внутриполитической борьбы в самих Штатах», — сказал Путин.

В дополнение начатой темы, в разговоре с Джоном Болтоном российский лидер подчеркнул, что его визит в российскую столицу вселяет надежду, что Москва и Вашингтон смогут сделать первые шаги к началу «восстановления полноформатных отношений».

27 июня советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прилетел в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Политик также намерен встретиться с главой российского МИД Сергеем Лавровым и обсудить детали возможной встречи российского лидера и главы Белого дома Дональда Трампа.

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