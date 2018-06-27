2018-06-27T16:55:22+03:00
В мире

В Минобороны Португалии призвали НАТО не зацикливаться на России

По словам министра, альянс перестал выполнять свои прямые функции
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Министр обороны Португалии считает, что блок НАТО зациклился на России и игнорирует другие проблемы.Министр обороны Португалии считает, что блок НАТО зациклился на России и игнорирует другие проблемы.Фото: REUTERS
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Министр национальной обороны Португалии Жозе Алберту Азереду Лопеш заявил, что НАТО зациклился на России и не обращает внимание на проблемы, которые касаются не только восточноевропейских стран.

По словам министра, на его первой встрече в НАТО в ноябре 2015 года, все обсуждения касались только России, но ни слова не было упомянуто об Атлантике, ее северной части, новых вызовах транснационального терроризма - актуальных вопросах безопасности и обороны.

Также Лопеш обратил внимание на то, что НАТО, по его мнению, должны реагировать на все вызовы, с которыми они сталкиваются.

«Когда вы обращаете взор на Атлантику, на Гвинейский залив, трудно понять, почему там нет регулярного присутствия НАТО. Я хочу, чтобы они, к примеру, поняли, что если там, в Гвинейском заливе, возникают угрозы для безопасности, нам всем придется за это расплачиваться, поскольку через эти воды осуществляется почти 40% глобальной торговли. И если эти воды не будут безопасными, всем придется за это заплатить. И если Африка не будет безопасной, нам всем придется заплатить за это», - заявил министр в интервью газете Defence News.

Он считает, что если члены альянса будут реагировать только на свои угрозы, то необходимость существования НАТО пропадет.

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