МИД РФ: негативная позиция Дании не изменит планов по реализации Северного потока - 2

СЕГОДНЯ 16:57 2018-06-27T16:57:30+03:00

Ввод в строй "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года Фото: REUTERS

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Как бы ни старались в Копенгагене в угоду своим заокеанским друзьям пытаться затормозить или даже вовсе остановить проект Северный поток — 2, позиция Дании не нарушит планы по реализации газопровода. По заверению замминистра иностранных дел России Александр Грушко, у России, как страны-транзитера, есть альтернативные маршруты.

"Дания занимает особую позицию по проекту Северный поток — 2, в отличии от одобривших его Германии, Финляндии и Швеции. Насколько нам известно, существует альтернативные маршруты прокладки трубы, которые вполне коммерчески оправданы", - отметил дипломат.

Грушко напомнил, что на Копенгаген оказывается колоссальное давление из Вашингтона, представители которого пытаются всеми силами обеспечить более благоприятные условия для поставок в Европу собственного сжиженного газа, который абсолютно неконкурентен по сравнению с российским сырьем, сообщает ТАСС.

Накануне премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что его страна может принять закон, который в конечном итоге позволит на юридических основаниях заблокировать или отложить реализацию проекта Северный поток - 2.

Газопровод Северный поток - 2" - проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря. Он будет проложен через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Ввод в строй "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года.