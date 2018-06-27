В Зеленограде годовалый ребёнок выпал с 13 этажа и остался жив

СЕГОДНЯ 18:10 2018-06-27T18:10:53+03:00

Годовалую девочку, упавшую с 13 этажа эвакуировали на вертолёте из Зеленограда в московскую больницу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

В Зеленограде из окна многоэтажного жилого дома выпала девочка в возрасте одного года. Сообщается, что сорвалась она с тринадцатого этажа.

После происшествия младенец остался жив и сейчас нуждается в экстренном специализированном лечении. Поэтому в город за ней направили санитарный вертолёт. Он эвакуировал пострадавшую в одну из больниц Москвы. В воздушном транспорте ребёнка сопровождала авиамедицинская бригада.

Об этом сообщают в департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ)

Никаких подробностей по состоянию здоровья годовалой пострадавшей на данный момент не поступает. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняются, производится осмотр места происшествия.

Напомним, что такие трагические происшествия начали происходить совсем не редко. Так, 14 мая в Ковдоре за сутки выпало из окна два младенца.