Путин 28 июня посетит парк футбола ЧМ- 2018 на Красной площади

СЕГОДНЯ 17:36 2018-06-27T17:36:34+03:00

Парк футбола на Красной площади представляет из себя огороженную территорию, на которой размещены различные тематические аттракционы Фото: Павел КЛОКОВ

Ранее президент России заявил, что обязательно будет смотреть матч 1/8 финала между российской командой и сборной Испании

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Тематический парк футбола Чемпионата мира-2018, который разместился на Красной площади, 28 июня намерен посетить президент России Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Тематический парк уже побывал в городах, принимающих матчи мирового первенства, и теперь открылся в Москве на время проведения турнира", - отметили в пресс-службе.

В программу посещения главой государства парка футбола на Красной площади войдет неформальное общение с болельщиками и юными футболистами, которые тренируются на открывшихся площадках.

Напомним, в конце прошлой недели в Москве на Красной площади открылся парк футбола, в котором проходят мастер-классы и автограф-сессии зарубежных и российских звезд футбола. А также игры на открытом воздухе. Многочисленные российские и зарубежные болельщики могут поучаствовать в мультимедийных викторинах и попробовать свои силы на футбольных аттракционах.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 1 июля президент России Владимир Путин намерен посмотреть матч 1/8 финала ЧМ-2018 между российской сборной и командой Испании, который пройдет в «Лужниках».

Чемпионат мира по футболу-2018 проходит с 14 июня в России в 11 городах на 12 стадионах. В турнире принимают участие 32 сборные.