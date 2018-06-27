2018-06-27T17:36:34+03:00
Политика

Путин 28 июня посетит парк футбола ЧМ- 2018 на Красной площади

Ранее президент России заявил, что обязательно будет смотреть матч 1/8 финала между российской командой и сборной Испании
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Парк футбола на Красной площади представляет из себя огороженную территорию, на которой размещены различные тематические аттракционыПарк футбола на Красной площади представляет из себя огороженную территорию, на которой размещены различные тематические аттракционыФото: Павел КЛОКОВ
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Тематический парк футбола Чемпионата мира-2018, который разместился на Красной площади, 28 июня намерен посетить президент России Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Тематический парк уже побывал в городах, принимающих матчи мирового первенства, и теперь открылся в Москве на время проведения турнира", - отметили в пресс-службе.

В программу посещения главой государства парка футбола на Красной площади войдет неформальное общение с болельщиками и юными футболистами, которые тренируются на открывшихся площадках.

Напомним, в конце прошлой недели в Москве на Красной площади открылся парк футбола, в котором проходят мастер-классы и автограф-сессии зарубежных и российских звезд футбола. А также игры на открытом воздухе. Многочисленные российские и зарубежные болельщики могут поучаствовать в мультимедийных викторинах и попробовать свои силы на футбольных аттракционах.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 1 июля президент России Владимир Путин намерен посмотреть матч 1/8 финала ЧМ-2018 между российской сборной и командой Испании, который пройдет в «Лужниках».

Чемпионат мира по футболу-2018 проходит с 14 июня в России в 11 городах на 12 стадионах. В турнире принимают участие 32 сборные.

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