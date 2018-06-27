Трамп поддержал закон о риске иностранных инвестиций

СЕГОДНЯ 17:30 2018-06-27T17:30:12+03:00

Президент США призвал конгресс принять соответствующий документ, предупредив, что в противном случае его администрация сама примет необходимые меры

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Президент США Дональд Трамп одобрил закон об оценке рисков иностранных инвестиций (FIRRMA). Он призвал конгресс принять соответствующий документ, предупредив, что иначе его администрация примет необходимые меры самостоятельно.

"Я аплодирую продвижению законодательства FIRRMA в конгрессе. Я призываю конгрессменов прислать мне сильный билль как можно скорее. Я с нетерпением жду возможности приступить к его реализации, чтобы защитить безопасность и преуспевание Америки", — сообщается в заявлении Трампа.

Американский лидер также предупредил, что если в ближайшее время конгрессмены не смогут принять закон в необходимой редакции, то он даст администрации задание использовать новые инструменты для защиты технологий и интеллектуальной собственности США, передает ТАСС.

Напомним, ранее газета Wall Street Journal написала, что Трамп хочет запретить китайским производителям инвестировать в технологические компании в США, а также планирует заблокировать дополнительный экспорт технологий в Пекин.