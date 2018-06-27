2018-06-27T17:45:35+03:00
Происшествия

В московском ресторане быстрого питания ограбили бизнесмена

У мужчины похитили барсетку с кредитками, наличными и документами
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Полиция разыскивает преступникаПолиция разыскивает преступникаФото: Марина ПОЛЯКОВА
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В Москве похититель украл у директора крупной столичной фирмы барсетку с деньгами. Инцидент произошел накануне днем в одном из ресторанов быстрого питания.

Сообщается, что мужчина заехал пообедать в кафе и взял с собой барсетку. Когда предприниматель зашел в уборную, он повесил сумку на крючок, и не заметил, как она пропала. Бизнесмен полагает, что его барсетку мог вынести полный блондин 40-45 лет.

Известно, что в сумке у бизнесмена была кредитная карта с миллионов рублей на счету, тридцать тысяч рублей наличными, а также паспорт потерпевшего, водительские права и документы на Mercedes S500 и Land Rover Discovery, передает Пятый канал.

Отмечается, что в полицию обратился сам 29-летний потерпевший. При этом, несмотря на то, что с момента происшествия произошло уже более суток, выйти на след похитителя пока не удалось.

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