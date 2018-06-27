В Москве продлён "жёлтый" уровень погодной опасности на 28 июня из-за сильной жары
В Центральном федеральном округе 28 июня продлён "жёлтый" уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр России.
Повышенный уровень погодной опасности действует в Москве и области со вторника. Такое предупреждение вызвано очень высокой вероятностью возникновения пожаров.
Эта погода будет также в ряде других регионов, в том числе в Тульской, Калужской, Рязанской, Ярославской и Владимирской областях.
По прогнозам метеорологов, в этот день будет ясная и безоблачная погода, осадков не предвидится. Температура воздуха достигнет 29 градусов, а ветер будет от 3 до 8 м/с.
В МЧС сообщают, что все необходимые мероприятия по предупреждению и минимизации последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений спланированы и находятся в процессе выполнения.
Синоптики сообщают, что в выходные жители и гости столицы должны быть готовы к грозам и сильным осадкам.