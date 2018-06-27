В Москве продлён "жёлтый" уровень погодной опасности на 28 июня из-за сильной жары

СЕГОДНЯ 18:47 2018-06-27T18:47:36+03:00

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В Центральном федеральном округе 28 июня продлён "жёлтый" уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр России.

Повышенный уровень погодной опасности действует в Москве и области со вторника. Такое предупреждение вызвано очень высокой вероятностью возникновения пожаров.

Эта погода будет также в ряде других регионов, в том числе в Тульской, Калужской, Рязанской, Ярославской и Владимирской областях.

По прогнозам метеорологов, в этот день будет ясная и безоблачная погода, осадков не предвидится. Температура воздуха достигнет 29 градусов, а ветер будет от 3 до 8 м/с.

В МЧС сообщают, что все необходимые мероприятия по предупреждению и минимизации последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений спланированы и находятся в процессе выполнения.

Синоптики сообщают, что в выходные жители и гости столицы должны быть готовы к грозам и сильным осадкам.