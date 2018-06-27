2018-06-27T18:51:30+03:00
Общество

На Красной площади состоится мексиканский карнавал «День мертвых»

Принять участие в празднике смогут все желающие
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Мексиканские болельщики - одни из самых колоритных.Мексиканские болельщики - одни из самых колоритных.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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29 июня в Москве устроят мексиканский карнавал «День мертвых». На Красной площади в этот день соберутся тысячи людей, каждый из которых сможет принять участие в празднике. Люди в ярких национальных костюмах, гримом в виде изображения черепов, одежды в виде скелета, напоминающего Катрину — главную героиню «Дня мертвых», - все это обязательные атрибуты мексиканского карнавала. Кроме того, центр столицы украсят не только наряженные люди, но и арт-объекты в виде огромных скелетов.

С 11 утра до 16 часов дня в Национальном доме болельщиков Мексики можно будет нанести грим, а позже отправиться на Красную площадь, где в «Парке футбола» FIFA будет организован концерт с национальными танцами.

Как сообщает агентство городских новостей "Москва", в 19:30 празднующие пройдут в сторону Спасской башни Кремля, после чего в Доме болельщиков состоится театрализованное представление. Купить на него билеты можно на сайте организации или при входе.

«День мертвых» отмечается в Мексике 1 и 2 ноября. Люди верят, что в этот момент к ним приходят души умерших близких, поэтому мексиканцы готовят для них алтари и карнавальную программу.

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