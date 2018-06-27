2018-06-27T19:15:21+03:00
В мире

Си Цзиньпин: «Мы не уступим ни пяди земли своих предков, но ни куска чужого нам не нужно»

США и Китай провели переговоры на фоне обострения торгового конфликта
Эльмира МУСТАФАЕВА
Поделиться:
Председатель КНР Си Цзиньпин принимает присягуПредседатель КНР Си Цзиньпин принимает присягуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

По заявлению председателя КНР Си Цзинпьина, у США и Китая больше общих интересов, чем разногласий.

"У Китая и США есть широкие общие интересы. Точек соприкосновения между двумя странами намного больше, чем противоречий. Просторный Тихий океан может вместить и Китай, и США, и другие страны. Китай и США должны развивать двусторонние отношения, придерживаясь принципов взаимоуважения и взаимной выгоды", - сказал он на встрече с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, который приехал с официальным визитом в Китай.

Как сообщает сайт минобороны Китая, также он подчеркнул, что страна не откажется от своих территорий в пользу другой страны.

«Относительно вопросов суверенитета и территориальной целостности Китая наша позиция решительная и ясная. Мы не уступим ни пяди земли своих предков, но ни куска чужого нам не нужно», - заявил Си Цзинпьин.

При этом председатель КНР отметил, что страны должны укрепить сотрудничество между армиями.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Telegram снова заработал после сбоя
ОЗХО приняла британский проект изменения мандата, наделяющий организацию правом устанавливать виновных в химатаках
В Москве продлён "жёлтый" уровень погодной опасности на 28 июня из-за сильной жары
На Красной площади состоится мексиканский карнавал «День мертвых»
Путин пообещал поделиться с США опытом проведения чемпионата мира по футболу
В Сербии приговорили к заключению вдову Милошевича
Пожар в московском ТЦ "Атриум": из здания эвакуируют посетителей
В Зеленограде годовалый ребёнок выпал с 13 этажа и остался жив
Совфед одобрил закон о повышении госпошлины за выдачу загранпаспорта
Адвокаты женщин, обвиняемых в убийстве брата Ким Чен Ына, требуют их освобождения
В московском ресторане быстрого питания ограбили бизнесмена
Путин 28 июня посетит парк футбола ЧМ- 2018 на Красной площади
Трамп поддержал закон о риске иностранных инвестиций
Украинская делегация в ПАСЕ отказалась от приема у генсека Совета Европы
МИД РФ: негативная позиция Дании не изменит планов по реализации Северного потока - 2
В Минобороны Португалии призвали НАТО не зацикливаться на России
Сбивший насмерть беременную женщину Михаил Исаханов не признал свою вину
Путин на встрече с Болтоном выразил надежду на улучшение отношений России и США
Британия выделит Украине более 6 млн долларов на «противостояние российской дезинформации»
Турция обвинила Евросоюз в несправедливом отношении
«Подъемные» в полмиллиона рублей получат молодые врачи в Вологодской области