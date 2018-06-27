Си Цзиньпин: «Мы не уступим ни пяди земли своих предков, но ни куска чужого нам не нужно»

СЕГОДНЯ 19:15 2018-06-27T19:15:21+03:00

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По заявлению председателя КНР Си Цзинпьина, у США и Китая больше общих интересов, чем разногласий.

"У Китая и США есть широкие общие интересы. Точек соприкосновения между двумя странами намного больше, чем противоречий. Просторный Тихий океан может вместить и Китай, и США, и другие страны. Китай и США должны развивать двусторонние отношения, придерживаясь принципов взаимоуважения и взаимной выгоды", - сказал он на встрече с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, который приехал с официальным визитом в Китай.

Как сообщает сайт минобороны Китая, также он подчеркнул, что страна не откажется от своих территорий в пользу другой страны.

«Относительно вопросов суверенитета и территориальной целостности Китая наша позиция решительная и ясная. Мы не уступим ни пяди земли своих предков, но ни куска чужого нам не нужно», - заявил Си Цзинпьин.

При этом председатель КНР отметил, что страны должны укрепить сотрудничество между армиями.