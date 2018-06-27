2018-06-27T19:58:45+03:00
Экономика

Силуанов заявил, что реальные зарплаты россиян в 2018 году вырастут на 6,3%

По данным Минфина, рост экономики по итогам года составит 2,1%
Екатерина БОЛГОВА
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Первый вице-премьер, министр финансов Антон СилуановПервый вице-премьер, министр финансов Антон СилуановФото: Тимур ХАНОВ
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В текущем году рост российской экономики составит 2,1%, реальные зарплаты россиян увеличатся на 6,3%. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

"Мы видим, что снижается инфляция по сравнению плановыми значениями. Мы планировали 4%, в проекте поправок, в прогнозе учитываем 2,8%, рост экономики в текущем году - 2,1%, растет большими темпами, помимо промышленного производства, растут и доходы населения", - сказал Силуанов на заседании Совета Федерации.

Он отметил, что рост реальных зарплат в 2018 году составит 6,3%. По его словам, с начала года реальные зарплаты увеличились на 9%. Министерство финансов выполнит программу заимствований ОФЗ в текущем году, несмотря на существующую тенденцию оттока инвестиций с развивающихся рынков, подчеркнул министр.

"Мы не сомневаемся, что выполним нашу программу, безусловно, тенденцию видим, что есть беспокойство инвесторов и есть определенные оттоки с развивающихся рынков, но пока у нас какого-то напряжения или беспокойства в этом плане нет", - сообщил Силуанов, передает ТАСС.

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