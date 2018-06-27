2018-06-27T20:48:53+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Действующий чемпион мира по футболу сборная Германии не смогла выйти в плей-офф ЧМ-2018

В матче третьего тура группового этапа немцы проиграли команде Южной Кореи со счетом 0:2
Екатерина БОЛГОВА
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Сборная Германии уступила Южной Корее со счетом 0:2Сборная Германии уступила Южной Корее со счетом 0:2Фото: REUTERS
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На чемпионате мира по футболу 2018 года произошла очередная сенсация: действующий чемпион сборная Германии не смогла выйти из группы первый раз за всю историю своего участия в таких турнирах.

В матче третьего тура, прошедшем в среду, 27 июня, на стадионе «Казань Арена», немцы уступили команде Южной Кореи со счетом 0:2. Счет в игре открыл Ким Ён Гвон на третьей добавленной минуте. На шестой добавленной минуте еще один гол забил Сон Хын Мин.

В результате Германия набрала три очка, заняв последнее место в группе F. У Южной Кореи такое же количество очков, но сборная стоит выше в турнирной таблице по разнице забитых и пропущенных мячей.

Параллельно прошел матч лидеров этой группы — сборных Швеции и Мексики, закончившийся победой шведов со счетом 3:0. Швеция выходит в плей-офф с первого места с шестью очками в активе, Мексика также проходит дальше, имея 6 очков, но уступая по дополнительным показателям. Вскоре определятся их соперники по 1/8 финала.

Германия является чемпионом мира по футболу 1954, 1974, 1990 и 2014 годов.

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В последнем матче группового этапа немцам нужна была только победа, но они так и не смогли взломать корейскую оборону (подробности).

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