«В очередь, сукины дети»: Божена Рынска закатила скандал в аэропорту

СЕГОДНЯ 00:34 2018-06-28T00:35:07+03:00

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Журналистку Божену Рынску снова обидели, на этот сотрудник аэропорта Шереметьево, который пропускал пассажиров на рейс в Салоники (Греция). На своей странице в Facebook женщина пожаловалась, что ее попросили подождать, чтобы пропустить вперед пассажиров с ребенком.

«С каких херов представитель Шереметьево стал пытаться оттереть меня, пассажира бизнеса, и провести вперёд меня пассажиров того же бизнеса, но с ребёнком вполне адекватного возраста — лет 5–6, который был вполне здоров и адекватен? Тем более один человек — я — вполне пережидаем, не рассыпятся и подождут секунду сукины дети. Что я и сказала, закрыв проход мощной грудью» , — с гордостью поделилась Рынска.

Как уже писал сайт kp.ru, Рынска не скрывает, что не любит детей. В 2015 году светскую львицу взбесила девочка, которая летела с ней в бизнес-классе в самолете. Божена опубликовала пост в инстаграме с фотографией своей пятилетней обидчицы. Она назвала детей "дикими зверюшками", отметив, что родители даже не подошли к девочке, которая громко разговаривала со своей няней.