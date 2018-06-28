Путин ввел штрафы для интернет-поисковиков за ссылки на запрещенные сайты

СЕГОДНЯ 00:57 2018-06-28T01:00:29+03:00

Операторов поисковых систем в России будут штрафовать за ссылки на запрещенные сайты Фото: Анастасия ОСИПОВА

Гражданам грозят штрафы до пяти тысяч рублей, должностным лицам - до 50 тысяч рублей, а юридическим - до 700 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Поисковые системы в России будут штрафовать за размещение по запросам ссылок на сайты, доступ к которым запрещен на территории РФ по решению суда. В среду президент Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях.

За неисполнение обязанностей оператором поисковой системы по прекращению выдачи по запросам пользователей ссылок на заблокированные информационные ресурсы будут штрафовать: граждан на сумму от трех до пяти тысяч рублей, должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а юридических лиц - от 500 тысяч до 700 тысяч рублей, говорится в документе на портале правовой информации.

Также поисковики будут оштрафованы за непредставление доступа к информационной системе Роскомнадзора с перечнем заблокированных сайтов. Закон вступит в силу через 90 дней.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, запрет на использование анонимайзеров действует с ноября 2017 года. Согласно закону, владельцы анонимайзеров и VPN-сервисов должны блокировать доступ к ресурсам, внесенным в черный список Роскомнадзора.