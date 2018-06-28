2018-06-28T01:00:29+03:00
Политика

Путин ввел штрафы для интернет-поисковиков за ссылки на запрещенные сайты

Гражданам грозят штрафы до пяти тысяч рублей, должностным лицам - до 50 тысяч рублей, а юридическим - до 700 тысяч рублей
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Операторов поисковых систем в России будут штрафовать за ссылки на запрещенные сайтыОператоров поисковых систем в России будут штрафовать за ссылки на запрещенные сайтыФото: Анастасия ОСИПОВА
Изменить размер текста:

Поисковые системы в России будут штрафовать за размещение по запросам ссылок на сайты, доступ к которым запрещен на территории РФ по решению суда. В среду президент Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях.

За неисполнение обязанностей оператором поисковой системы по прекращению выдачи по запросам пользователей ссылок на заблокированные информационные ресурсы будут штрафовать: граждан на сумму от трех до пяти тысяч рублей, должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а юридических лиц - от 500 тысяч до 700 тысяч рублей, говорится в документе на портале правовой информации.

Также поисковики будут оштрафованы за непредставление доступа к информационной системе Роскомнадзора с перечнем заблокированных сайтов. Закон вступит в силу через 90 дней.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, запрет на использование анонимайзеров действует с ноября 2017 года. Согласно закону, владельцы анонимайзеров и VPN-сервисов должны блокировать доступ к ресурсам, внесенным в черный список Роскомнадзора.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Минфин не планирует ограничивать суммы наличных расчетов для физлиц
Помпео: США уговаривают страны ЕС отказаться от «Северного потока-2»
В Белоруссии российскую модель задержали на границе с Польшей за провоз марихуаны
«В очередь, сукины дети»: Божена Рынска закатила скандал в аэропорту
Путин ужесточил наказание за кражу средств с банковских карт
Путин подписал закон о наказании за продажу краснокнижных животных
Президент Ирана отказался "капитулировать" перед США
Жители Идлиба опасаются готовящейся провокации «Белых касок»
Трамп пообещал встретиться с Путиным во время поездки в Европу
Адвокат главы карельского «Мемориал» сообщил о задержании своего подзащитного
«Мы не заслужили»: главный тренер сборной Германии прокомментировал невыход в 1/8 на ЧМ-2018
Агентство Bloomberg составило рейтинг богатейших семей мира
Посольство России прокомментировало планы британских властей по дому Скрипаля
Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту ВВП России на 2018 год
Болтон допустил приезд Трампа на Восточный экономический форум
Адвокат Родченкова опроверг сообщения о попытках его самоубийства
Действующий чемпион мира по футболу сборная Германии не смогла выйти в плей-офф ЧМ-2018
Наиболее вероятным местом встречи Путина и Трампа остается Хельсинки
Контактная группа по Донбассу приняла заявление о прекращении огня с 1 июля
Силуанов заявил, что реальные зарплаты россиян в 2018 году вырастут на 6,3%
Умер Джо Джексон — отец Майкла Джексона
Си Цзиньпин: «Мы не уступим ни пяди земли своих предков, но ни куска чужого нам не нужно»
Telegram снова заработал после сбоя