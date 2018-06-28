В Белоруссии российскую модель задержали на границе с Польшей за провоз марихуаны

СЕГОДНЯ 01:26 2018-06-28T01:26:10+03:00

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Белорусские таможенники задержали въезжавшую в страну с территории Польши гражданку России, у которой обнаружили около одного грамма марихуаны. Об этом сообщил представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк

По его словам, обстоятельства незаконного оборота наркотиков расследуют брестские cледователи. По их данным, россиянка 1992 года рождения приобрела наркотик на территории Евросоюза. В Белоруссию она приехала в качестве пассажира автомобиля 5 мая в 18:50 по местному времени.

При досмотре в пункте таможенного оформления «Варшавский мост» в ее чемодане нашли 1,14 грамма марихуаны. Девушку задержали и взяли у нее анализы, которые показали содержание в ее организме наркотика, говорится на сайте Следственного комитета Белоруссии.

Как стало известно, задержаная - модель Instagram Мария Хрестина из Орска. Ей предъявили обвинения по статье незаконное перемещение через границу Евразийского экономического союза наркотических средств. Уголовное расследование продолжается.