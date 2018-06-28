Минфин не планирует ограничивать суммы наличных расчетов для физлиц

СЕГОДНЯ 02:14 2018-06-28T02:14:39+03:00

В РФ пока не будут вводить лимит на расчеты наличными средствами Фото: Анастасия ОСИПОВА

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Министерство финансов не рассматривает возможность введения лимита на суммы для расчетов наличными средствами для физических лиц. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ближайшее время ограничения на максимальную сумму оплаты наличными не будет, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что глава "Русфинанс банка" Сергей Озеров назввал неизмебжным введение в России ограничения на расчеты физических лиц наличными средствами. Он напомнил, что несколько лет назад в Госдуму был внесен законопроект об установлении максимального порога расчета купюрами в 600 тысяч рубле. Тогда документ отклонили из-за неблагоприятной ситуации в экономике.

Министр финансов Антон Силуанов также высказывал мнение, что введение ограничения на расчет наличными средствами позволило бы собрать больше налогов и сделать экономику прозрачнее.

Во многих странах Западной Европы уже существует запрет на оплату товаров и услуг стоимостью более одной тысячи евро наличными деньгами.