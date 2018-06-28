Трамп похвалил Россию за проделанную в рамках ЧМ-2018 работу

СЕГОДНЯ 03:13 2018-06-28T03:13:41+03:00

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Президент США Дональд Трамп очень лестно отозвался о работе, проделанной Россией в рамках проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Свое мнение глава государства высказал журналистам перед встречей с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой.

«Мой сын любит футбол, и он любит наблюдать за ЧМ. И они действительно проделали фантастическую работу в рамках ЧМ», - сказал Трамп.

По его мнению, это впечатляет даже тех, кто не является поклонником футбола. При этом президент США не стал называть конкретную команду, за которую болеет на ЧМ-2018, передает ТАСС.

«Я болею за то, чтобы всем вокруг было хорошо. Место проведения турнира фантастическое», - еще раз выразил восхищение глава Белого дома.

Он напомнил, что ЧМ-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде.

Как сообщал сайт kp.ru, сборная США не смогла пробиться на ЧМ-2018. Однако именно американские фанаты скупили буолее 80 тысяч билетов на матчи турнира, и заняли второе место после россиян по этому показателю.