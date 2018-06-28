В Иране загорелся один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов

СЕГОДНЯ 04:02 2018-06-28T04:02:01+03:00

Во время пожара пострадали не менее шести человек

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В иранском городе Абадане на юго-западе загорелся нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших в мире. Пожарным долго не удается сдержать пламя.

Известно, что в пожаре пострадали не менее шести человек. Двое из них- госпитализированы с тяжелыми ожогами. Глава Абадана заверил, что огонь будет локализован в течение часа, а затем ликвидирован, передает РИА Новости.

Начато расследование возможных причин возгорания на НПЗ.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что в сентябре 2015 года на территории Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне на юго-востоке столицы также возник пожар. Возгорание произошло при демонтаже старого резервуара, где раньше находился мазут. Во время сварочных работ пары нефтепродуктов воспламенились. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.