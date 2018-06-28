2018-06-28T05:35:40+03:00
Политика

Помпео: Трамп уверен в возвращении России в G7

Вашингтон и Москва могут вести продуктивные дискуссии, считает гоммекретрарь
Юлия ДИВЕЕВА
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Госсекретарь США Майк ПомпеоГоссекретарь США Майк ПомпеоФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп уверен, что Россия в дальнейшем неизбежно станет участником клуба «Большой семерки». Об этом сообщил госсекретарь Майк Помпео, комментируя сенаторам Конгресса слова главы Белого дома о необходимости вернуть формат G8 в составе с РФ.

«Президент глубоко убежден, что Россия неизбежно будет участником этих важных геостратегических дискуссий», - сказал Помпео.

Кроме того, по словам главы внешнеполитического ведомства, президент США рассчитывает выявить сферы, в которых Россия и США могут продуктивно дискутировать на пользу обоим государствам, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, Трамп в июне на саммите G7 в Канаде предложил вернуть РФ в клуб «Большой семерки», однако лидеры других стран не поддержали эту идею.Позже президент США сообщил, что лидеры стран "большой семерки" в ходе саммита 25% времени обсуждали Россию, поэтому было бы лучше, если бы Россия была там.

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