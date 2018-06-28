2018-06-28T05:57:52+03:00
Политика

Глава МИД Венгрии обвинил Евросоюз в двойных стандартах к «Северному потоку-2»

Министр отметил, что у Еврокомиссии нет никаких причин, чтобы препятствовать этому проекту
Юлия ДИВЕЕВА
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Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер СийяртоМинистр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер СийяртоФото: REUTERS
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Евросоюз применят двойные стандарты по отношению к российскому проекту строительства газопровода «Северный поток-2». Такое мнение высказал министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

«Мы не являемся частью проекта, мы не можем быть против него. Но я могу сказать, что имеют место неприемлемые двойные стандарты», — отметил он.

Министр напомнил, что проект «Южный поток», который бы увеличил диверсификацию маршрутов для Центральной Европы, Еврокомиссия просто «убила». Новый проект прокладки трубопровода ЕК тоже категорически не поощряет, передает РИА Новости.

«Я не могу представить никаких извинений или причин, которые бы комиссия могла привести», — заявил Сийярто.

Напомним, «Южный поток» должен был пройти по Болгарии, Сербии и Венгрии. Россия в 2014 году прекратила все работы по его реализации в пользу газопровода «Турецкий поток».

Ранее сайт kp.ru писал, что госсекретраь США Майк Помпео признал, что Вашингтон не оставит попыток отговорить своих союзников в Европе от участия в российском проекте строительства трубопровода «Северный поток -2».

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