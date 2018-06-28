2018-06-28T06:16:31+03:00
Звезды

Кинокритики назвали первых претендентов на «Оскар»

В предварительный список вошли картины, вышедшие в прокат в первой половине 2018 года
Юлия ДИВЕЕВА
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Составлен предварительный список претендентов на "Оскар"Составлен предварительный список претендентов на "Оскар"Фото: REUTERS
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Стали известны первые претенденты на премию Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» в 2019 году. Кинокритики составили предварительный список с фильмами, которые вышли в прокат в США с 1 января по 30 июня 2018 года.

По данным издания Variety, за звание лучшего фильма могут побороться кинокартины: "Тебя никогда здесь не было", "Черная Пантера", "Первая реформаторская церковь", "Реинкарнация" и "Наездник".

В номинации "Лучший режиссер" кинокритики отметили Хлою Чжао за драму "Наездник", Райана Куглера за "Черную Пантеру", Ари Астера за "Реинкарнацию", Линн Рэмси за "Тебя никогда здесь не было" и Пола Шредера за "Первую реформаторскую церковь".

На звание лучшего исполнителя мужской роли могу претендовать актеры: Итан Хоук, ("Первая реформаторская церковь"), Хоакин Феникс ("Тебя никогда здесь не было"), Брэйди Жандро ("Наездник"), Бен Фостер ("Не оставляй следов"), Джейсон Кларк ("Чаппакуиддик").

Среди исполнительниц женских ролей критики выделили Тони Коллетт ("Реинкарнация"», Эмили Блант ("Тихое место"), Оливия Кук ("Чистокровные"), Вера Фармига ("Границы") и Лесли Манн ("Секса не будет!!!").

Однако издание тутже отметило, что в последнее время главными претендентами на "Оскар" становились картины, которые выходили в прокат осенью, так что списки могут сильно измениться.

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