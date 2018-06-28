Пенс рассказал, что обсудят Трамп и Путин во время встречи
Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным во время личной встречи вопрос о возможном вмешательстве Москвы в президентские выборы в 2016 году. Такое заявление сделал вице-президент США Майкл Пенс.
«Трамп уже обсуждал это с президентом Путиным ранее; я бы ожидал, что он обсудит это с ним снова», - сказал он в интервью агентству Bloomberg
Пенс сообщил, что повестка переговоров глав США и России будет включать в себя широкий круг вопросов, в том числе экономические связи, ситуации на Украине и в Сирии. Вице-президент отказался отвечать на вопрос издания, считает ли онвероятным скорое возвращение России в клуб G7.
«Тем мнением, которое у меня есть, я поделюсь с президентом», - отметил Пенс.
Как сообщал сайт kp.ru ранее, наиболее вероятным местом проведения встречи Путина и Трампа сейчас называется столица ФинляндииХельсинки. Ранее СМИ сообщали, что переговоры двух лидеров могут пройти в австрийской столице Вене.
Для урегулирования всех нюансов проведения личной втсречи президентов в Москву с визитом прибыл советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон. Он уже провел переговоры с Путиным.