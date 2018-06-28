2018-06-28T07:16:46+03:00
Политика

Пенс рассказал, что обсудят Трамп и Путин во время встречи

Широкий круг вопросов будет включать экономические связи, ситуации на Украине и в Сирии
Юлия ДИВЕЕВА
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Вице-президент США Майкл ПенсВице-президент США Майкл ПенсФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным во время личной встречи вопрос о возможном вмешательстве Москвы в президентские выборы в 2016 году. Такое заявление сделал вице-президент США Майкл Пенс.

«Трамп уже обсуждал это с президентом Путиным ранее; я бы ожидал, что он обсудит это с ним снова», - сказал он в интервью агентству Bloomberg

Пенс сообщил, что повестка переговоров глав США и России будет включать в себя широкий круг вопросов, в том числе экономические связи, ситуации на Украине и в Сирии. Вице-президент отказался отвечать на вопрос издания, считает ли онвероятным скорое возвращение России в клуб G7.

«Тем мнением, которое у меня есть, я поделюсь с президентом», - отметил Пенс.

Как сообщал сайт kp.ru ранее, наиболее вероятным местом проведения встречи Путина и Трампа сейчас называется столица ФинляндииХельсинки. Ранее СМИ сообщали, что переговоры двух лидеров могут пройти в австрийской столице Вене.

Для урегулирования всех нюансов проведения личной втсречи президентов в Москву с визитом прибыл советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон. Он уже провел переговоры с Путиным.

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