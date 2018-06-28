2018-06-28T08:06:39+03:00
В мире

США уговаривают страны Совбеза ООН ввести санкции в отношении Ирана

В Вашингтоне заявили, что Тегеран якобы нарушает резолюции о запрете на поставки оружия
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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США призывают страны Совета Безопасности ООН присоединиться к санкциям в отношении ИранаСША призывают страны Совета Безопасности ООН присоединиться к санкциям в отношении ИранаФото: REUTERS
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Соединенные Штаты призывают страны Совета Безопасности ООН поддержать их санкционную политику в отношении Ирана введением аналогичных ограничительных мер. С таким заявление в среду, 27 июня, заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн выступил на рассмотрении выполнения резолюции по ядерной программе.

Он подчеркнул, что Иран якобы нарушает принятые СБ ООН решения, касающиеся запрета на поставки оружия на территорию Исламской республики. Именно поэтому Вашингтон намерен возобновить действие санкций против Тегерана.

"Новые санкции демонстрируют нашу жесткую позицию, такие санкции будут продолжены", - цитирует ТАСС Коэна.

Как отреагировали представители стран-членов Совбеза пока не сообщается. Между тем, ранее США уже уговаривали государства Евросоюза поддержать их санкционную политику в физических лиц и организаций Ирана, якобы связанных с некой ядерной программой.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что накануне власти республики подали на Соединенные Штаты в Международный суд ООН с требованием признать незаконным замораживание части активов своего Центробанка американскими властями.

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