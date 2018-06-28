2018-06-28T08:52:58+03:00
Происшествия

Пожар на складах в Алма-Ате: площадь возгорания составила 17 тыс. кв. м

К настоящему моменту пожар на складах в Алма-Ате удалось полностью ликвидировать
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В результате пожара никто не пострадалВ результате пожара никто не пострадалФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Крупный пожар на складах в Алма-Ате разгорелся рано утром в четверг, 28 июня. Площадь возгорания составила более 17 тысяч квадратных метров. Для его тушения пришлось задействовать вертолет, оснащенный водосливным устройством.

Первые сообщения об инциденте в районе складских помещений на Кульджинской трассе начали поступать в диспетчерскую службу около 06.00 (9:00 мск). В результате на место происшествия прибыли 75 пожарных и 20 единиц техники Службы пожаротушения города.

"Площадь пожара - 17 380 квадратных метров. Осуществлено 44 сброса воды с помощью вертолета, при тушении пожара было сброшено 132 тонны воды", - передает Тengrinews.kz со ссылкой на официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслана Иманкулова.

К настоящему моменту возгорание удалось полностью ликвидировать. Данных о погибших или пострадавших не поступало.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в среду днем небольшой пожар произошел также в одном из московских торговых центров. Речь идет о ТЦ "Атриум", расположенном на Курском вокзале.

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