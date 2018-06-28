2018-06-28T09:11:54+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Король Испании приедет в Москву на матч ЧМ-2018 против сборной России

Его Величество Филипп VI поддержит футболистов своей страны из ложи стадиона "Лужники"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Король Испании Филипп VIКороль Испании Филипп VIФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Король Испании Филипп VI посетит Москву, чтобы поддержать свою национальную сборную по футболу в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды России. Такое заявление сделали в Королевской футбольной федерации.

Напомним, что сборные Испании и России встретятся на московском стадионе "Лужники" в понедельник, 1 июня.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что наша команда по итогам групповой части ЧМ-2018 заняла второе место в своей группе А, в то время как испанцы стали лидерами группы B.

"Его Величество Король Филипп VI будет находиться в ложе стадиона "Лужники" рядом с президентом Королевской испанской футбольной федерации Луисом Рубиалесом в следующее воскресенье, 1 июля, в российской столице", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте федерации.

Ожидается, что матч между сборными Испании и России будет смотреть и президент РФ Владимир Путин. Глава государства еще не знает, сможет ли посетить стадион, но пообещал в любом случае болеть за нашу команду.

Еще больше материалов по теме: «Чемпионат мира по футболу — 2018 пройдет в России»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В немецком Бремене в жилом доме прогремел взрыв, трое человек погибло
Правительство увеличит объем инвестиций для выполнения майского указа президента
"Все хуже и хуже": В Раде придумали, как заставить Россию уважать Украину
Москалькова и Денисова прибыли в Салехард, чтобы встретиться с Сенцовым
Россияне получат возможность определять условия наследования своего имущества
В России предложили приравнять номер мобильного телефона к паспорту
На время проведения ЧМ-2018 цены на отели в Москве взлетели в полтора раза
"Ты - убийца": Украинские журналисты оскорбили российскую коллегу
Пожар на складах в Алма-Ате: площадь возгорания составила 17 тыс. кв. м
Встреча Путина и Трампа завершится совместным заявлением
США уговаривают страны Совбеза ООН ввести санкции в отношении Ирана
Климатическая катастрофа в России: Ученые предрекли необратимое потепление
Погода в Москве на 28 июня 2018 года: столбики термометров поднимутся до +29
Пенс рассказал, что обсудят Трамп и Путин во время встречи
Путин дал право блокировать банковские карты при подозрении на кражу
Начальник штаба ВВС Германии сообщил о плачевном состоянии авиапарка
Кинокритики назвали первых претендентов на «Оскар»
Глава МИД Венгрии обвинил Евросоюз в двойных стандартах к «Северному потоку-2»
Помпео: Трамп уверен в возвращении России в G7
Путин разрешил МВД депортировать иностранцев из России
Стало известно имя новорожденной правнучки королевы Великобритании
В Иране загорелся один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов
Трамп похвалил Россию за проделанную в рамках ЧМ-2018 работу
Постпред России: Запад давил и шантажировал для расширения мандата ОЗХО
Минфин не планирует ограничивать суммы наличных расчетов для физлиц
Помпео: США уговаривают страны ЕС отказаться от «Северного потока-2»
В Белоруссии российскую модель задержали на границе с Польшей за провоз марихуаны
Путин ввел штрафы для интернет-поисковиков за ссылки на запрещенные сайты