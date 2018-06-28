Король Испании приедет в Москву на матч ЧМ-2018 против сборной России

СЕГОДНЯ 09:11 2018-06-28T09:11:54+03:00

Его Величество Филипп VI поддержит футболистов своей страны из ложи стадиона "Лужники"

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Король Испании Филипп VI посетит Москву, чтобы поддержать свою национальную сборную по футболу в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды России. Такое заявление сделали в Королевской футбольной федерации.

Напомним, что сборные Испании и России встретятся на московском стадионе "Лужники" в понедельник, 1 июня.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что наша команда по итогам групповой части ЧМ-2018 заняла второе место в своей группе А, в то время как испанцы стали лидерами группы B.

"Его Величество Король Филипп VI будет находиться в ложе стадиона "Лужники" рядом с президентом Королевской испанской футбольной федерации Луисом Рубиалесом в следующее воскресенье, 1 июля, в российской столице", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте федерации.

Ожидается, что матч между сборными Испании и России будет смотреть и президент РФ Владимир Путин. Глава государства еще не знает, сможет ли посетить стадион, но пообещал в любом случае болеть за нашу команду.