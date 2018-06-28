2018-06-28T09:39:52+03:00
Общество

На время проведения ЧМ-2018 цены на отели в Москве взлетели в полтора раза

Средний чек в столичном отеле за сутки проживания составил 9,2 тысячи рублей
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Номера столичных гостиниц во время ЧМ-2018 подорожали в 1,5 разаНомера столичных гостиниц во время ЧМ-2018 подорожали в 1,5 разаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Цены на стоимость проживания в отелях Москвы взлетела в полтора раза за последние две недели. Как утверждает оператор Сбербанка "Платформа ОФД", который провел соответствующий мониторинг, это связанно с проведением в стране и в столице чемпионата мира по футболу.

Так, по оценкам экспертов, по итогам третьей недели июня средний чек в столичном отеле вырос составил 9,2 тысячи рублей. В других городах, которые принимают матчи, зафиксирован рост на 27%. В то же время, увеличились и цены на проживание в отелях в городах не проводящих футбольный турнир, в среднем на 15%.

Рост выручки отелей в Москве составил 16%, но больше всего выручка увеличилась в Волгограде и Сочи: на 90 и 63% соответственно.

Кабинет министров России в начале 2016 года утвердил максимальные гостиничные тарифы на проживание на период проведения чемпионата. Роспотребнадзор к 18 июня проверил 24,6 тысячи объектов. В 832 случаях выявили завышение цен на гостиничное обслуживание.

«Совокупная сумма наложенных административных штрафов выросла по отношению к прошлой неделе и составила более 10 млн рублей», — сообщили в ведомстве.

Ожидается, что высокие цены в гостиницах сохранятся еще как минимум месяц после окончания чемпионата, сообщает газета «Известия».

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