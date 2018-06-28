"Ты - убийца": Украинские журналисты оскорбили российскую коллегу

СЕГОДНЯ 09:34 2018-06-28T09:34:46+03:00

Агрессивно настроенные корреспонденты набросились на Людмилу Божко в Дании после того, как один из их соотечественников согласился помочь ей с переводом

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Грубым оскорблениям со стороны украинских журналистов подверглась корреспондент агентства РИА Новости Людмила Божко во время пресс-конференции премьера незалежной Владимира Гройсмана в Копенгагене. Представители СМИ безосновательно обвинили российскую коллегу во всех бедах своей страны и распространении якобы лживой информации.

Инцидент произошел во время выступления Гройсмана. Глава правительства отвечал на вопросы на украинском языке с переводом на английский через наушники. Божко удалось расспросить его о возможном обмене главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на осужденного в РФ режиссера Олега Сенцова, а также о приведении Киевом цен на газ для населения к рыночному уровню.

После этого корреспондент, которая боялась упустить что-то важное из-за языкового барьера, подошла к группе украинских журналистов, говоривших по-русски, и попросила их точно перевести слова Гройсмана. Один из мужчин согласился ей помочь, но буквально сразу в ситуацию вмешались агрессивные парень и девушка.

Они возмущались тем, что их коллега решил помочь Людмиле Божко, которая, как и "все" российские журналисты, якобы любит перевирать.

"Да, конкретно ты – убийца, пропагандист", - кричали молодые люди.

Как сообщает РИА Новости, их корреспондент решила не вступать в перебранку и просто отошла от группы. Спустя час к ней подошел один из украинцев, которые помогали с переводом, и извинился за своих коллег.